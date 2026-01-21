Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik
Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, basın toplantısında açıklamalarda bulunarak Emiliano Martinez, John McGinn, Barkley Allyson ve Boubacar Kamara'nın Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
- Aston Villa'nın Fenerbahçe maçında Martinez, Kamara, McGinn, Allyson ve Barkley eksik olacak.
- Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri saniyeler içinde tükendi.
- Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gidebilecek güçte bir takım olarak değerlendirdi.
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
ASTON VILLA'DA 5 EKSİK
Emery, Fenerbahçe karşısında 5 eksiklerinin olduğunu ifade ederek, "Martinez, Kamara, McGinn, Allyson ve Barkley gelemedi." dedi.
"FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR TAKIM''
"Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri saniyeler içerisinde tükendi. Fenerbahçe taraftarının maça olan bu ilgisi sizi tedirgin ediyor mu?" sorusuna cevap veren Emery, "Tabii ki zor bir maç olacak. Fenerbahçe, çok iyi bir takım. İyi, kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var. Tutkulu bir atmosfer olacak. Bu maçı oynamayı bekliyoruz. Fenerbahçe, çok tanınan bir takım. Avrupa Ligi'nde de sonuna kadar gidebilecek güçteler. Zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.
MARCO ASENSIO VE JHON DURAN
Geride kalan sezonda hocası olduğu Marco Asensio ve Jhon Duran'a karşı bu kez rakip olacağı hatırlatılan Emery, "İkisi de çok iyi oyuncular. Asensio, çok tecrübeli. Geçen sene birlikteydik. Bizde büyük performans gösterdi. Fenerbahçe, böyle kaliteli oyuncuları alabiliyor. İyi bir takım. Duran da aynı şekilde. Suudi Arabistan'a gitti ve buraya geldi. Çok tecrübeli oyuncuları var. Rakibimize saygı duyuyoruz ama ikisini de durdurmak için elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.