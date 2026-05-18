Aslanapa'da bisiklet turu düzenlendi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bisiklet turunda öğrenciler hem spor yaptı hem de sağlıklı yaşam ve çevre bilincine dikkat çekti.

Aslanapa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe Aslanapa Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. İlçe genelinde düzenlenen bisiklet turunda gençler pedal çevirerek hareketli yaşamın önemine vurgu yaptı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler, sporun yanı sıra çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımına da dikkat çekti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin, Gençlik Haftası kutlamalarına ayrı bir canlılık kattığı belirtildi. - KÜTAHYA

