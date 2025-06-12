Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor

Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor
Haber Videosu

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu kez eski yıldızı Sacha Boey için harekete geçti. Fransız sağ bek için kiralama formülünü devreye sokan Galatasaray, Boey'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

Dünya yıldızı Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray, bu kez Sacha Boey için harekete geçti. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, Boey'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray, Fransız sağ bek için kiralama formülünü devreye soktu. Alman devi, Galatasaray'dan 30 milyon euroya transfer ettiği Boey'i şu aşamada satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralama teklifine sıcak bakmıyor.

Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin

ABD vatandaşlarını açık açık uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi çiftinin ilk çocukları dünyaya geldi

Terapiyle kurtardıkları evlilik, bebekle taçlandı
Sahipsizler'de tartışmalı sahne

Sahipsizler'de tartışmalı yatak sahnesi
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.