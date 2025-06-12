Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor
Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu kez eski yıldızı Sacha Boey için harekete geçti. Fransız sağ bek için kiralama formülünü devreye sokan Galatasaray, Boey'i kadrosuna katmayı hedefliyor.
Dünya yıldızı Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray, bu kez Sacha Boey için harekete geçti. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, Boey'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
KİRALAMAK İSTİYORLAR
Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray, Fransız sağ bek için kiralama formülünü devreye soktu. Alman devi, Galatasaray'dan 30 milyon euroya transfer ettiği Boey'i şu aşamada satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralama teklifine sıcak bakmıyor.