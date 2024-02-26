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Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi

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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle rakibini yenen sarı-kırmızılılar, liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.

KEREM PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 11. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu golünü atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi

ANTALYASPOR CEVAP VERDİ

34. dakikada sol kanatta topla buluşan Jakub Kaluzinski bekletmeden ortasını açtı. Arka direkte kendisini boşa çıkartan Sander van de Streek ise kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Durum 1-1 oldu.

GALATASARAY ATTI AMA İPTAL

Mücadelenin 38. dakikasında Galatasaray golü buldu. Köşe vuruşunda topun başına geçen Kerem Demirbay arka direkteki Vinicius'a ortasını açtı ve Vinicius topu ağlara gönderdi ancak hakem pozisyonda faul olduğunu tespit ederek golü vermedi.

Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi

YİNE KEREM

İlk yarının son anlarında Galatasaray, yine Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle durumu 2-1'e getirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

KEREM PENALTIYI DİREĞE NİŞANLADI

Maçın 57. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Köhn, Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Penaltı noktasında topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu topu üst direğe nişanladı.

GALATASARAY KAZANDI

Mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırarak liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Antalyaspor Galatasaray Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Erkan Arslan:

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Alina Lopez:

Salatasaray mı devirdi? Yoksa hakem olduğu iddia edilen kişiler mi?

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Erhan Sarac:

2 penaltı hele ilk penaltı değil ama verdiler , attığı gol ofsayt yüzde bir milyar obada gol diyor , fenerle uğraşacaklarına az aynaya baksınlar, şikenin icadı gs

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