Durdurulamıyorlar! Fark bir anda 2'ye çıktı
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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Karagümrük'ü ağırlıyor. Saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Milli ara dönüşü puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, Volkan Demirel'in öğrencileri karşısında mutlak galibiyeti hedefliyor. Karşılaşmada 2-0'lık Galatasaray üstünlüğü var.
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 31. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Artık galibiyet serisine başlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Karagümrük'ü devirerek taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Feghouli, Mustafa Mohamed ve Omar maç kadrosunda yer almayacak. Fatih Karagümrük'te cezası bulunan Burak Bekaroğlu ile Kerim Frei, Baniya, Luckassen ve Borini sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak.
Galatasaray : Muslera, Ömer, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Gomis
Fatih Karagümrük: Viviano; Luckassen, Salih Dursun, Bistrovic, Biraschi, Balkovec; Biglia, Toure; Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.
Dakika 15: Sol kanattan topu alan Berkan ceza sahası yakınlarındaki Kerem'e verdi. Kerem, Biglia'yı geçemedi ve top kaybı geldi.
Dakika 12: Galatasaray, Babel'in golüyle 2-0 öne geçti.
Dakika 3: Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Dakika 2: Berkan'ın savunma arkasına attığı topu Kerem kontrol etti. Ceza sahası içinde Salih'in Kerem'e yaptığı faul sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.