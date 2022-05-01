Aslan evinde kayıp! Galatasaray, Sivasspor'un bileğini bükemedi

Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

GALATASARAY SONUNU GETİREMEDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 10. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 öne geçti. 44. dakikada ise Yatabare skora dengeyi getirdi. İkinci yarıya etkili başlayan Yiğidolar, 49. dakikada Ulvested'in golüyle öne geçti. Sahneye 58. dakikada yine Gomis çıktı. Fransız golcü, penaltıdan fileleri havalandırarak skoru 2-2 yaptı. Maçta tabelayı belirleyen gol ise Ahmet Oğuz'dan geldi. Oğuz taç çizgisine yakın yaptığı enfes vuruşla Muslera'yı avladı ve Sivasspor'a galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Galatasaray 47 puanda kalarak 13. sıraya geriledi. Sivasspor ise 48 puanla 11. sıraya tırmandı.