Aslan'a İtalya Ligi'nden yıldız stoper! Galatasaray, Marcao'nun alternatifini buldu - Haberler

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Aslan'a İtalya Ligi'nden yıldız stoper! Galatasaray, Marcao'nun alternatifini buldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray, ayrılması muhtemel yıldızı Marcao'nun alternatifini buldu. Sevilla'nın yakından ilgilendiği Marcao takımdan ayrılırsa, Sassuolo forması giyen Rumen futbolcu Vlad Chiricheş sarı kırmızılı formayı giyebilir.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Rumen stoper Vlad Chiricheş ile ilgileniyor.

MARCAO SEVİLLA YOLUNDA

İspanyol devi Sevilla, Diego Carlos'un yerine Galatasaray'ın stoperi Marcao'yu düşünüyor. Sevilla taraftarının da yoğun ilgisi olduğu bilenen Marcao takımdan ayrılıp İspanyol ekibinin yolunu tutarsa, Galatasaray stoper transferi yapacak.

İLK ADAY VLAD CHİRİCHEŞ

Galatasaray'ın deneyimli savunmacı ile yakından ilgilendiğini ve yakın bir tarihte kulübü Sassuolo ile görüşmelerin başlayacağını öne sürüldü. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Rumen oyuncunun kariyerinde Napoli, Tottenham veSteaua Bükreş gibi takımlarda bulunuyor.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Galatasaray Marcao Spor Haberler

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