Aslan'a Portekiz'den fırtına gibi yıldız! Galatasaray'da sıradaki hedef kanat transferi - Haberler

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Aslan'a Portekiz'den fırtına gibi yıldız! Galatasaray'da sıradaki hedef kanat transferi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray, yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Transfere hız veren sarı kırmızılı ekip, rotasını tekrar Portekiz'e çevirdi. Galatasaray, Benfica forması giyen Umaro Embalo ile ilgileniyor.

Galatasaray, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Aslan, orta saha transferini çözüme kavuşturduktan hemen sonra hücum bölgesine takviye yapacak.

HEDEF UMARO EMBALO

Galatasaray, Haris Seferovic'in ardından Benfica'nın kanat oyuncusu Umaro Embalo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. O Jogo'nun haberine göre, sarı kırmızılı ekip bu transferi sonuçlandırmak adına girişimlere başladı.

16 GOLE KATKI

Benfica B takımında forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat 31 müsabakada oynama şansı buldu. Genç sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırırken 12 asist kaydetti.

Aslan'a fırtına gibi yıldız! Galatasaray'da sıradaki hedef kanat transferi

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Galatasaray Benfica Spor Haberler

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