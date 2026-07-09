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Aşkaleli Gacır kardeşlerden Türkiye Şampiyonası'nda çifte madalya

Aşkaleli Gacır kardeşlerden Türkiye Şampiyonası'nda çifte madalya
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Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Aşkale'yi temsil eden Gacır kardeşlerden Ömer Faruk Gacır Türkiye şampiyonu olurken, ağabeyi Muhammed Sıddık Gacır ise üçüncü oldu. Ömer Faruk Gacır, İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Aşkale'yi temsil eden Gacır kardeşler, elde ettikleri derecelerle ilçemize büyük gurur yaşattı.

63 kilogram Gençler Light Contact kategorisinde mücadele eden Ömer Faruk Gacır, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı şampiyonada mücadele eden ağabeyi Muhammed Sıddık Gacır ise 63 kilogram kategorisinde gösterdiği başarılı performansla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Gacır kardeşlerin elde ettiği bu önemli başarı, Aşkale'de büyük sevinçle karşılandı.

Öte yandan Türkiye Şampiyonu olan Ömer Faruk Gacır, elde ettiği bu dereceyle İtalya'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ülkemizi ve Aşkale'yi temsil etme hakkı kazandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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