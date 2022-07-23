'Aşk Adası' isimli flört programından teklif geldi, futbolculuk kariyerini noktalayıp yarışmaya koştu - Haberler

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'Aşk Adası' isimli flört programından teklif geldi, futbolculuk kariyerini noktalayıp yarışmaya koştu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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İngiltere 5.Lig takımlarından Halifax Town forması giyen Jamie Allen, TV'deki bir flört yarışmasından gelen teklifi kabul edip takım kampından ayrıldı. 27 yaşındaki oyuncunun çevresi futbolda bir gelecek görmediği için bu kararı aldığını öne sürdü.

Daily Mail'da yer alan habere göre, İngiltere 5. Lig takımlarından Halifax Town forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Jamie Allen, "Aşk Adası" TV flört yarışmasından gelen teklifi kabul edip takımın kampından ayrıldı.

Aşk Adası isimli flört programından teklif geldi, futbolculuk kariyerini noktalayıp yarışmaya koştu

PARA CEZASI KAPIDA

7 kez Montserrat Milli Takımı'nın formasını giyen Jamie Allen, kulüpten ayrılıp yarışmaya katıldığı için kulüp tarafından para cezasına çarptırabilir. Futbol kariyeri devam ederken böyle bir teklifi kabul eden Jamie Allen, İngiltere'de gündem oldu.

Aşk Adası isimli flört programından teklif geldi, futbolculuk kariyerini noktalayıp yarışmaya koştu

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

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