Asıl macera şimdi başlıyor! Alex de Souza yeni takımına resmen imza attı

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine Sao Paulo B takımında başlayan Alex de Souza, geçtiğimiz haftalarda Brezilya ekibinden ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin efsane ismi Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai ile 2023-2024 sezonu için anlaşmaya vardı. Yeni takımına imza attıktan sonra konuşan Alex, "Avai bana teknik direktör olarak başlama şansı verdi, teşekkür ederim." dedi.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu. Pro lisanslarını tamamlayan Alex, Brezilya Serie B ekibi Avai'nin başına geçti.

RESMEN İMZAYI ATTI

Antrenörlük kariyerine Sao Paulo B takımında başlayan Alex de Souza, pro lisanslarını tamamlamasının ardından ilk ciddi teknik direktörlük macerasına başlıyor. Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai, Alex de Souza ile 2023 sezonu için anlaşma sağladıklarını açıkladı.

"KENDİMİ ADAYACAĞIM"

İmzalar atıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Alex de Souza, "Avai bana teknik direktör olarak başlama şansı verdi. Avai kulübüne teşekkür ederim ve onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışıp kulüp için kendimi adayacağım." ifadelerini kullandı.