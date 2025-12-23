Haberler

Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla 9. golüne ulaştı

Trendyol Süper Lig'de son 9 maçta 12 gol atan Asensio, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Beşiktaş'a karşı gol sevinci yaşayarak toplamda 9. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'de son 9 maçta 12 gollük katkı sağlayan Asensio, Türkiye Kupası'nda oynadığı ilk karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 9. golüne ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'nin tek golü Marco Asensio'dan geldi. İspanyol futbolcu, son haftalardaki yükselen grafiğini kupada da devam ettirdi. Müsabakaya 11'de başlayan Asensio, 43. dakikada penaltıdan topu filelere gönderdi. Asensio, bu sezon sarı-lacivertli formayla toplam 9. golüne imza attı.

Asensio, derbide 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

