Asensio, Fenerbahçe'yi bekliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR

Sky'ın haberine göre; Fransız ekibi PSG forması giyen 29 yaşındaki İspanyol orta saha futbolcusu Marco Asensio, uzun zamandır transfer görüşmelerine devam ettiği Fenerbahçe'yi bekliyor. Haberde, yıldız ismin Jose Mourinho ile birlikte çalışmayı çok istediği ve Sarı-lacivertlilerden gelecek cevap için sabırsızlandığı dile getirildi.

SOSYAL MEDYADAN SKRINIAR'I BEĞENMİŞTİ

Asensio, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye transfer olan eski takım arkadaşı Milan Skriniar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı, "Savaştık. Kaybettik ama Kadıköy'de ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Haydi Fener" mesajını beğenmiş ve Sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.