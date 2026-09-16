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Asensio, Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçının kadrosunda yer alacak

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Fenerbahçe, İspanyol futbolcusu Marco Asensio'nun Eyüpspor mücadelesinde kadroya dahil olacağını duyurdu.

Fenerbahçe, İspanyol futbolcusu Marco Asensio'nun Eyüpspor mücadelesinde kadroya dahil olacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 22 Ağustos'ta TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan Süper Lig mücadelesinde sakatlanan Asensio'nun sakatlığını atlatarak maç kadrosuna dönecek fiziksel seviyeye ulaşması için bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Asensio'nun yarın ve cuma günü yapılacak antrenmanların bir bölümüne katılacağı, 20 Eylül Pazar günü oynanacak Eyüpspor müsabakasında ise kadroda yer alacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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