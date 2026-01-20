Haberler

Yok artık Asensio! Real Madrid dönemini tarihe gömecek
Marco Asensio, Fenerbahçe'de 22 maçta 16 skor katkısına ulaşırken, 5 katkı daha yapması halinde Real Madrid dönemini geride bırakacak.

  • Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 maçta 9 gol ve 7 asist yaparak toplam 16 kez skora katkı sağladı.
  • Marco Asensio'nun kariyerindeki en yüksek skor katkısı, 2022-2023 sezonunda Real Madrid formasıyla 12 gol ve 8 asistle toplam 20 gole doğrudan etki etmesidir.
  • Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla 5 kez daha gol veya asist katkısı vermesi halinde kariyerindeki en yüksek skor katkısı rekorunu kıracak.

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, sarı-lacivertli ekipte sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. İspanyol yıldız, skora yapacağı katkılarla Real Madrid dönemindeki en iyi sezonunu geride bırakmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE YÜKSEK FORM

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Marco Asensio, kısa sürede takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi. 29 yaşındaki futbolcu, ortaya koyduğu performansla teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına girdi.

22 MAÇTA 16 SKOR KATKISI

Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 maçta görev aldı. İspanyol oyuncu bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 7 asist yaparak toplamda 16 kez skora katkı sağladı.

REAL MADRID DÖNEMİNE YAKLAŞTI

Asensio, kariyerindeki en yüksek skor katkısını 2022-2023 sezonunda Real Madrid formasıyla yaşadı. O sezon 12 gol ve 8 asistle toplam 20 gole doğrudan etki eden yıldız futbolcu, Fenerbahçe'de bu rakama oldukça yaklaştı.

REKOR İÇİN 5 KATKI DAHA GEREKİYOR

Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla 5 kez daha gol ya da asist katkısı vermesi halinde kariyerindeki en yüksek skor katkısı rekorunu kıracak.

Alper Kızıltepe
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
