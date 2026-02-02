Haberler

Asensio'dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Kocaeli'de attığı golle birlikte son 7 deplasman maçında gol katkısı yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile oynarken, sarı-lacivertlilerde Marco Asensio, takımının ilk golünü kaydetti.

ASENSIO'DAN ÜST ÜSTE 7'NCİ DEPLASMANDA DA KATKI

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Talisca'dan aldığı pasla ceza yayı önünden vuruşunu yapan Asensio, topu filelere gönderdi. Deneyimli oyuncu son haftalarda takımına hücumda önemli katkılar sağlarken, üst üste 7 deplasman maçında gol veya asist yaptı. Deneyimli oyuncu bu süreçte Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor maçlarında gole imza atarken, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kocaelispor'a karşı gol pası verdi.

16 MAÇTA 9 GOL

İspanyol futbolcu Süper Lig'de bu sezon 15'i ilk 11 olmak üzere görev yaptığı 16 maçta 9. golüne ulaştı. Asensio, 88. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bırakırken oyundan çıktığı esnada Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ayakta alkışladı.

