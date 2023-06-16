Asarcık'ta Genç Sporculara Altın Hediye Edildi

Asarcık'ta, bilek güreşi ve aba güreşi turnuvalarında Türkiye şampiyonluğu kazanan genç sporculara altın hediye edildi. Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman, genç sporcuları gram altın ile ödüllendirdi.

Asarcık'ta, bilek güreşi ve aba güreşi turnuvalarında Türkiye şampiyonluğu kazanan genç sporculara altın hediye edildi.

Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Ali İhsan Çevrim Kayseri'de düzenlenen turnuvada bilek güreşinde sol kolda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Asarcık Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Can Kanber de Mersin'de gerçekleştirilen aba güreşinde altın madalya kazandı.

Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman, makamında genç sporcu ve antrenörleriyle okul idarecilerini ağırlayarak, başarılarından dolayı kutladı.

Nayman, genç sporcuları gram altın ile ödüllendirdi.

Nayman, ayrıca jimnastik alanında gösterilerde başarısını sergileyen bedensel engelli 4. sınıf öğrencisi Zeynep Ece Bengi'ye de gram altın hediye etti.