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Aryna Sabalenka, Miami Açık'ta Şampiyon Oldu

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Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşarak ABD'li Jessica Pegula'yı 2-0 ile geçmeyi başardı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen tek kadınlar finalinde Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ile karşılaştı.

Pegula'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Belaruslu tenisçi, organizasyonda şampiyon oldu.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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