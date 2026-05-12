Artvin'deki Deriner Barajı ekstrem spor tutkunlarının yeni adresi olmaya hazırlanıyor

TÜRKİYE'nin en yüksek ikinci barajı olan Artvin'deki Deriner Barajı, ekstrem spor tutkunlarının yeni adresi olmaya hazırlanıyor. Adrenalin tutkunlarının ilgi duyduğu halatla atlayışlar (rope jumping) için hazırlıklar tamamlanarak test atlayışları gerçekleştirildi.

Türkiye'de profesyonel olarak faaliyet gösteren RJMacera ekibi, geçen yıllarda Artvin'de yaptığı keşif çalışmaları sonucunda 249 metre yüksekliğe sahip Deriner Barajı'nın halatla atlama için uygun olduğunu belirledi. Gerçekleştirilen başarılı 'rope jumping' test atlayışlarının ardından gerekli resmi izinler alınarak alan atlayış parkuru olarak onaylandı. Artvin Valiliği ile 26'ncı Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasının ardından test atlayışları gerçekleştirildi.

249 METRE YÜKSEKLİKTE ADRENALİN DOLU ANLAR

Uluslararası standartlara uygun UIAA sertifikalı ekipman kullanan ve 2012 yılından bu yana farklı yüksekliklerden halatla atlayışlar gerçekleştiren ekip, Deriner Barajı'nın gövdesine 10 günlük çalışma sonucunda atlama platformu ve sistemlerini kurdu. Baraj gövdesine karşıdan karşıya halatlar çekilerek tüm güvenlik önlemleri alındı. Ekip üyeleri ve gönüllüler, yaklaşık 249 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bırakarak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Deriner Barajı'nın temmuz ayından itibaren spor tutkunlarını ağırlamaya başlaması planlanıyor.

HABER-KAMERA: Fatih TÜYSÜZ/ARTVİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
