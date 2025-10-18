Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası Endonezya'da Başlıyor

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın Endonezya'da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre başkent Cakarta'daki şampiyonada kadınlar, yer, atlama masası, denge ve asimetrik paralel ile erkekler, yer, atlama masası, halka, barfiks, kulplu beygir ve paralel bar kategorilerinde madalya mücadelesi verilecek.

Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Nazlı Savranbaşı, Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız ve Ceren Biner, erkeklerde ise Ferhat Arıcan, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Emirhan Kartın ve Altan Doğan, temsil edecek.

Şampiyona 25 Ekim Cumartesi günü sona erecek.