Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı Bolu'da 12 sporcuyla kampa girdi

Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı, 2027 yılında düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlık kapsamında Bolu'da kamp yapıyor.

Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda 8 Kasım'da kampa giren milli sporcular, çalışmalarını 14 Kasım'a kadar sürdürecek.

Kampa katılan 12 sporcu, günde çift antrenman yaparak hazırlıklarına devam ediyor.

Milli takım antrenörü Erdoğan Kapucu, AA muhabirine, 2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da bir araya geldiklerini söyledi.

Sezonu erken açtıklarını belirten Kapucu, "Önümüzdeki sezon Türk cimnastiği açısından çok önemli bir yıl olacak. Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Dünya şampiyonasına gidebilmemiz için takımımızın Avrupa şampiyonasında ilk 13 arasında olması lazım. Bunun için çalışmalarımızı daha erken başlattık ve daha yoğun devam ettiriyoruz." dedi.

Kapucu, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda ilk 13 takım arasına girerek dünya şampiyonasına gitmek ve orada da olimpiyat kotası almak olduğunu kaydetti.

Bazı sporcuların sakatlıkları nedeniyle Bolu kampına katılamadığını ancak sonraki kamplarda yer alacaklarını dile getiren Kapucu, "Şu anda kampta 12 kişi var. İzmir'den, Bolu'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan sporcularımız var. Genelde buradaki sporcularımız biraz daha genç ama ileriye dönük sporcular. Işık veriyorlar. Işık vermeseler federasyonumuz, başkanımız sporculara bu kadar yatırım yapmaz. Genç çocuklarımız ama hepsi ileride bir Ferhat, bir İbrahim, bir Adem olacak." ifadelerini kullandı.

Kapucu, 2027 sezonu hazırlıkları kapsamında yıl sonuna kadar farklı zaman dilimlerinde kamplar yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA