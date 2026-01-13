Haberler

Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası, yarın İngiltere'de başlayacak

Güncelleme:
Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Sheffield'da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'nın 17 Ocak'a kadar süreceğini duyurdu. Büyükler kategorisinde Türkiye'yi Alp Eren Özkan temsil edecek.

Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası, yarın İngiltere'de başlayacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Sheffield kentinde gerçekleştirilecek organizasyon, 17 Ocak Cumartesi gününe kadar sürecek.

Şampiyonada, büyükler kategorisinde Türkiye'yi Alp Eren Özkan temsil edecek.

