Artık özel biri değil! İşte Mourinho'nun Benfica'dan kazandığı para

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Benfica Başkanı Rui Costa, Portekizli teknik adamın yıllık kazancı ve sözleşmesinde yer alan özel bir maddeyi açıkladı.

10.5 MİLYON EURO İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Mourinho'nun Fenerbahçe'de 10 milyon 500 bin euro maaş aldığı ve ayrılırken 12 milyon euro tazminat kazandığı iddialarına yanıt veren Rui Costa, Benfica'daki sözleşmenin bu rakamlardan çok daha düşük olduğunu söyledi. Costa, Mourinho'nun kazancının 3-4 milyon euro seviyesinde olacağını ifade etti.

"KULÜPLER DÜNYA KUPASI ETKİLEDİ"

Costa, Bruno Lage'nin gönderilme sürecine ilişkin de konuştu. Takımın Karabağ yenilgisi sonrası teknik adam değişikliğine gittiklerini belirten Benfica Başkanı, kötü başlangıcın nedenini Kulüpler Dünya Kupası yorgunluğu olarak gösterdi.

NADİR MADDE: AYRILIRSA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Rui Costa'nın en dikkat çeken açıklaması ise Mourinho'nun sözleşmesinde yer alan özel bir madde oldu. Buna göre Portekizli teknik adam, Benfica'dan ayrılmak isterse kulübe tazminat ödemek zorunda kalacak. Costa, Mourinho'nun Benfica'ya duyduğu saygı ve kulübe gelme isteğinin bu anlaşmayı mümkün kıldığını vurguladı.