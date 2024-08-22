"Artık istemiyorum" dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe karşısında son dakikada yenen golle, ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, takıma uyarılarda bulundu.

TAKIMA AYAR ÇEKTİ

Başarılı antrenör, hafta boyunca öğrencileriyle toplantılar yaparak maçın son düdüğüne kadar konsantrasyonlarını korumaları gerektiğini vurguladı.

"ARTIK İSTEMİYORUM"

Portekizli hoca 2-2 biten Göztepe maçı sonrası ise "Üçüncü golü bulmalıydık. Hem rakiple hem de atmosfer ile mücadele ettik. Daha dikkatli olmalıyız ve bulduğumuz fırsatları gole çevirmeliyiz. Artık kayıp istemiyorum." diyerek, son dakikalarda yenen gollerin takımı nasıl etkilediğini dile getirdi.