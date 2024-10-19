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Arthur Zico'dan yıllar sonra gelen Aziz Yıldırım itirafı: Volkan Demirel'i oyundan almasını istedi

Arthur Zico'dan yıllar sonra gelen Aziz Yıldırım itirafı: Volkan Demirel'i oyundan almasını istedi
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Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörü Zico, yıllar sonra Aziz Yıldırım ve Volkan Demirel ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Zico, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Fenerbahçe'nin Sevilla'yı penaltılarla elediği maçta, Aziz Yıldırım'ın devre arasında Volkan Demirel'i oyundan almasını istediğini ancak bu talebi reddettiğini anlattı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin efsane teknik adamları arasında yer alan Zico yıllar sonra Aziz Yıldırım ve Volkan Demirel ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi çeyrek finale taşıyan Brezilyalı teknik adam, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Fenerbahçe tarihe geçen maçta İspanyol rakibi Sevilla'yı penaltılarla elemişti.

Sarı-lacivertlilerde penaltılarda ise sahneye kaleci Volkan Demirel çıkmıştı. Tecrübeli kaleci penaltılardaki kurtarışlarıyla Sarı Lacivertlilere 3-2 üstünlüğü getirdi ve Fenerbahçe adını Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaline yazdırmıştı.

ZICO'DAN YILLAR SONRA GELEN AZİZ YILDIRIM İTİRAFI

Yıllar sonra Zico tarihe geçen Sevilla maçı ile ilgili bir itirafta bulundu. Brezilyalı teknik adam Aziz Yıldırım'ın devre arasında Zico'ya kaleci Volkan Demirel'i oyundan almasını istediğini anlattı.

Arthur Zico o gün yaşadıklarını, "Başkan Aziz Yıldırım, Sevilla maçının devre arasında Volkan Demirel'i oyundan almamı istedi. Ben de buraya gel ve onu çıkartırken gel beni de çıkart dedim. Ve bana oradan bir emir geldi onu çıkartmam için. Ben de onu çıkartmayacağımı söyledim. O da beni kurtardığı 3 penaltıyla korumuş oldu" ifadeleriyle özetledi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Volkan Demirel Aziz Yıldırım Arthur Zico Fenerbahçe 3-sayfa Futbol Spor

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Yorumlar (7)

Hüseyin Kayar:

Zico nun neden ayrıldığının belgesi

23
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Selçuk MUTLU:

ee şimdi niye anlatmış bunları karaktersiz ?

3
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man over:

Aziz yıldırım'ın kişisel hırs,egosu Fenerbahçe'in önündeydi. Çok iyi transferler yapıp,kadrolar kurdu ama egosu yüzünden devam ettiremedi. 2 yıl üst üste şampiyon yapan daumu 3.yıl son maçta kaçan şampiyonluk yüzünden göndermesi.Şampiyonlar ligi çeyrek final oynatan zicoyu göndermesi. Alex'in gönderilmesi,nisanda şampiyon olan takımın hocasını gönderip yardımcıyı teknik direktör yapması.Aziz yıldırım biraz kendine hakim olabilse,kendi hırsını kenara bırakıp mantıklı hareket etse farklı olurdu.

3
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Sebati Can:

Aziz Yıldırım herşeye burnunu ssokmayı başkanlık sanıyordu!

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Köfteci Jardel:

Aziz Yıldırım'ı yücelten taraftar grubu iyi okusun bu haberleri. Şampiyonlar Ligi kulvarında üstün başarı gösteren, böyle bir hocayı gönderip yerine 90 yaşındaki bunağı getiren Aziz Yıldırım yüzünden Fenerbahçe nice başarıya ulaşamaz hâle gelmiştir.

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