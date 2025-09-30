Arsenal, William Saliba'nın Sözleşmesini Uzattı
Arsenal, Fransız futbolcu William Saliba ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Saliba'nın uzun vadeli sözleşmesinin detayları paylaşıldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da Fransız futbolcu William Saliba'nın sözleşmesi uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "William Saliba bizimle yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı." denildi.
İngiliz basınında Saliba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor