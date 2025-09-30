Arsenal, William Saliba'nın Sözleşmesini Uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da Fransız futbolcu William Saliba'nın sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "William Saliba bizimle yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı." denildi.

İngiliz basınında Saliba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.