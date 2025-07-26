Arsenal, Viktor Gyökeres'i Transfer Etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Sporting'in İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres'i

kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Sporting'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan İsveçli futbolcu Viktor Gyökeres, yeni sezonda Arsenal'da forma giyecek. İngiliz ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtilirken, bonservis bedeliyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Sporting'de 2 sezon forma giyen Gyökeres, tüm kulvarlarda 102 maça çıkarken, 97 gole imza attı. İsveçli futbolcu, Arsenal'de 14 numaralı formayla mücadele edecek. - İSTANBUL