Arsenal, Newcastle United'ı Deplasmanda Yenerek 3 Puan Kazandı
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal, zorlu Newcastle deplasmanında 2-1'lik skorla galip gelerek önemli bir galibiyet aldı. Ev sahibi Newcastle, 34. dakikada öne geçti ancak Arsenal, 84. dakikada beraberliği sağladı ve 90+6. dakikada attığı golle maçı kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Arsenal, deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin 34. dakikada Nick Woltemade ile 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Arsenal, 84. dakikada Mikel Merino ile beraberliği yakaladı.
90+6. dakikada Gabriel ile bir gol daha bulan başkent temsilcisi, zorlu Newcastle deplasmanından 3 puanla döndü.
Arsenal bu galibiyetle puanını 13'e çıkarırken, Newcastle United 6 puanda kaldı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor