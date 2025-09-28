Haberler

Arsenal, Newcastle United'ı Deplasmanda Yenerek 3 Puan Kazandı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal, zorlu Newcastle deplasmanında 2-1'lik skorla galip gelerek önemli bir galibiyet aldı. Ev sahibi Newcastle, 34. dakikada öne geçti ancak Arsenal, 84. dakikada beraberliği sağladı ve 90+6. dakikada attığı golle maçı kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Arsenal, deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin 34. dakikada Nick Woltemade ile 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Arsenal, 84. dakikada Mikel Merino ile beraberliği yakaladı.

90+6. dakikada Gabriel ile bir gol daha bulan başkent temsilcisi, zorlu Newcastle deplasmanından 3 puanla döndü.

Arsenal bu galibiyetle puanını 13'e çıkarırken, Newcastle United 6 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
