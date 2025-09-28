Arsenal, Newcastle United'ı Deplasmanda Yenerek 3 Puan Kazandı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Arsenal, deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin 34. dakikada Nick Woltemade ile 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Arsenal, 84. dakikada Mikel Merino ile beraberliği yakaladı.

90+6. dakikada Gabriel ile bir gol daha bulan başkent temsilcisi, zorlu Newcastle deplasmanından 3 puanla döndü.

Arsenal bu galibiyetle puanını 13'e çıkarırken, Newcastle United 6 puanda kaldı.