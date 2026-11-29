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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında lider Arsenal, sahasında Manchester City ile 2-2 berabere kaldı.

Newcastle United ve Borussia Dortmund ile berabere kaldığı maçların ardından sahasında Manchester City'yi ağırlayan Arsenal, iki kez geriye düştüğü maçta kaleci Gianluigi Donnarumma'nın hatasıyla haftayı bir puanla kapadı.

Ligde son 4 maçının 3'ünü kaybeden Manchester City'yi 34. dakikada Gvardiol'ün pasıyla Erling Haaland öne geçirdi. Norveçli yıldız, ligdeki 3 maçlık golsüzlük serisini de sonlandırdı.

Arsenal, 40. dakikada Christos Tzolis'in ortasında Mikel Merino'nun kafayla indirdiği topu ağlara gönderen Kai Havertz ile skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Ayyoub Bouaddi'nin pasıyla ceza sahasına giren Enzo Fernandez, City'yi yeniden öne geçirdi: 1-2.

Arsenal, Eberechi Eze'nin kullandığı kornerde, Donnarumma'nın hatasından yararlanan Jurrien Timber'in golüyle 83. dakikada bir kez daha beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

VAR'dan Gyökeres'in koluna "doğal konum" yorumu

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maça VAR kararları damgasını vurdu.

Manchester City'nin Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku, 18. dakikada Jurrien Timber'ın saçını çektiğini savundu. VAR yeterli görüntü delili bulunmadığına karar verdi.

83. dakikada Arsenal'a beraberliği getiren Timber'in golünden sonra kaleci Donnarumma'ya faul yapıldığı ve Timber'in elle oynadığı iddiaları uzun süre incelendi ancak gol geçerli sayıldı.

Maçın en kritik kararlarından biri, 90+6. dakikada Arsenal ceza alanındaki bir pozisyonda alındı. Gvardiol'ün kafa vuruşunda top Gyökeres'in koluna çarptı ancak VAR incelemesinin ardından İsveçli futbolcunun kolunun "doğal pozisyonda" olduğuna karar verildi.

Arsenal, bu beraberliğin ardından 29 puanla liderliğini sürdürürken Manchester City, 23 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA