Arsenal'ın yıldızı Xhaka'nın başı bahis mafyasıyla dertte! Gördüğü sarı kart olay oldu

İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka, Leeds United maçının son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle soruşturma içine dahil oldu. Bahis skandalından şüphelenen İngiltere Federasyonu, 6 aydır sürdürdüğü soruşturma kapsamında ciddi bilgiler elde edince bu olayı Ulusal Suç Ajansı'na bildirdi.

YÜKSEK ORANDA BAHİS YAPILDI

Daily Mail'da yer alan habere göre; Arsenal'ın 18 Aralık'ta deplasmanda aldığı Leeds United galibiyetinin son dakikalarında, Xhaka'nın gördüğü sarı kartla ilgili yüksek oranda bahis yapılması kafalarda soru işareti bıraktı. Bu olayın bu kadar üzerinde durulmasının sebebi ise maçta Arsenal'ın 4-1 üstün olması ve serbest vuruş öncesi zaman geçirmek için bir sebep olmamasıydı. İsviçreli yıldız oyuncu, hakem Andre Marriner tarafından 86. dakikada serbest vuruşu geciktirerek zaman kaybettirdiği için sarı kartla cezalandırıldı. Kendi yarı sahasında vuruşu yapmak için yaklaşık 20 saniye bekleyen Granit Xhaka, sarı kart görene kadar oyunu hareketlendirmedi.

52 BİN POUNDLUK BAHİS OYNANDI

'Maçın son 10 dakikasında Granit Xhaka sarı kart görür' bahsine 52 bin pound yatırılması bu soruşturmanın derinleştirilmesine sebep oldu. Ancak Arsenal'ın orta saha oyuncusunun suça karıştığına dair herhangi bir detay bulunamadı. Xhaka ile ilgili bir dava açılmasa da İngiltere Federasyonu'nun topladığı bilgiler Ulusal Suç Ajansı'na teslim edildi.