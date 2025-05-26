Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arsenal'in eski orta saha oyuncusu ve şu anki Sparta Prag sportif direktörü Tomas Rosicky, yakın zamanda geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eski futbolcunun, kontrollerinin yapıldığı ve tedavisine evde devam edileceği açıklandı.

44 yaşındaki eski Arsenal oyuncusu ve şu anda Çek Cumhuriyeti ekibi Sparta Prag'ın sportif direktörü olan Tomas Rosicky, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

SPARTA PRAG'TAN SAĞLIK DURUMU BİLGİLENDİRMESİ

Sparta Prag Kulübü'nün basın servisinden yapılan açıklamaya göre; Rosicky'nin hastanede tüm kontrollerinin yapıldığı açıklandı. Eski yıldız futbolcunun ameliyata gerek duyulmadan hastaneden taburcu edilerek tedavisine evde devam edileceği belirtildi.

ROSICKY'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Rosicky'de sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Yaşadığım bu rahatsızlık bana kendime daha iyi bakmam gerektiğini gösterdi. Kötü yaşam tarzı alışkanlıkları, fiziksel aktivite eksikliği ve ailevi yatkınlıklar ne yazık ki beni buraya getirdi." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Şampiyonluk kutlamalarından çıkarılan Coşkun Sabah Galatasaray'a sitem etti

Şampiyonluk kutlamasından çıkarılan ünlü isim Galatasaray'a sitem etti
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
İmamoğlu'nun el konulan cep telefonu İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı'nın evinden çıktı

İmamoğlu'nun telefonu, tanıdık birinin evinden çıktı
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.