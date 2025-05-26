Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

44 yaşındaki eski Arsenal oyuncusu ve şu anda Çek Cumhuriyeti ekibi Sparta Prag'ın sportif direktörü olan Tomas Rosicky, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

SPARTA PRAG'TAN SAĞLIK DURUMU BİLGİLENDİRMESİ

Sparta Prag Kulübü'nün basın servisinden yapılan açıklamaya göre; Rosicky'nin hastanede tüm kontrollerinin yapıldığı açıklandı. Eski yıldız futbolcunun ameliyata gerek duyulmadan hastaneden taburcu edilerek tedavisine evde devam edileceği belirtildi.

ROSICKY'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Rosicky'de sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Yaşadığım bu rahatsızlık bana kendime daha iyi bakmam gerektiğini gösterdi. Kötü yaşam tarzı alışkanlıkları, fiziksel aktivite eksikliği ve ailevi yatkınlıklar ne yazık ki beni buraya getirdi." şeklinde konuştu.