Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Arsenal'in eski orta saha oyuncusu ve şu anki Sparta Prag sportif direktörü Tomas Rosicky, yakın zamanda geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eski futbolcunun, kontrollerinin yapıldığı ve tedavisine evde devam edileceği açıklandı.
44 yaşındaki eski Arsenal oyuncusu ve şu anda Çek Cumhuriyeti ekibi Sparta Prag'ın sportif direktörü olan Tomas Rosicky, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı.
SPARTA PRAG'TAN SAĞLIK DURUMU BİLGİLENDİRMESİ
Sparta Prag Kulübü'nün basın servisinden yapılan açıklamaya göre; Rosicky'nin hastanede tüm kontrollerinin yapıldığı açıklandı. Eski yıldız futbolcunun ameliyata gerek duyulmadan hastaneden taburcu edilerek tedavisine evde devam edileceği belirtildi.
ROSICKY'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Rosicky'de sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Yaşadığım bu rahatsızlık bana kendime daha iyi bakmam gerektiğini gösterdi. Kötü yaşam tarzı alışkanlıkları, fiziksel aktivite eksikliği ve ailevi yatkınlıklar ne yazık ki beni buraya getirdi." şeklinde konuştu.