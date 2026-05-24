Arsenal'in en çok desteklendiği Afrika ülkelerinden Etiyopya'da şampiyonluk coşkusu

Arsenal'in İngiltere Premier Lig'de 22 yıl aradan sonra şampiyon olması, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da binlerce taraftar tarafından sokaklarda kutlandı. Taraftarlar konvoy oluşturup tezahürat yaparak sevinçlerini gösterdi.

ADDİS Arsenal'in İngiltere Premier Lig'de 22 yıl sonra şampiyon olması Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki taraftarları tarafından coşkuyla kutlandı.

Arsenal'in en çok desteklendiği Doğu Afrika ülkelerinin başında gelen Etiyopya'da, İngiltere Premier Lig'de 22 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından sokaklarda kutlamalar yapıldı. Başkent Addis Ababa'da bir araya gelen binlerce taraftar, konvoy oluşturdu.

Kırmızı-beyazlı formaları ve bayraklarıyla başkentin merkezi caddelerini ve meydanlarını dolduran Etiyopyalı futbolseverler, Arsenal için tezahürat yaptı.

Takımın, 2015 yılında Etiyopya'daki bir şirketle ortaklık anlaşması imzalaması ve bölgedeki futbolu desteklemesiyle takıma olan bağları daha da güçlenen taraftarlar, kutlamalar sırasında dans edip şarkılar söyledi.

Taraftardan Amanuel Gilo, bir dönem Arsenal'de forma giyen eski Fransız futbolcu Thierry Henry sayesinde İngiliz ekibini desteklemeye başladıklarını söyledi.

Arsenal'in çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Gilo, oyunculardan antrenöre kadar hepsini çok sevdiğini belirtti.

Liza Amanuel ise Arsenal'in dünyanın en iyi takımı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / İrem Demir
