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Arsenal formasındaki büyük hata sonrası satışlar durduruldu

Arsenal formasındaki büyük hata sonrası satışlar durduruldu

Spor Haberleri

Arsenal'in yeni sezon formasında, 2003/04 sezonundaki namağlup şampiyonluk serisinde alınan sonuçları temsil eden harfler, 38 yerine 32 adet basıldı. Büyük hatanın fark edilmesinin ardından taraftarlardan özür dilendi ve forma satışı durduruldu.

Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City'e kaptıran Arsenal, yeni sezon formalarında yer alan hata nedeniyle satış durdurdu.

HARFLER EKSİK BASILDI

Arsenal'in yeni sezon formalarında, 2003/04 sezonundaki namağlup şampiyonluk serisinde alınan sonuçları temsil eden harfler (W,D) basıldı. Ancak harflerin 38 yerine 32 adet basılması sonrası forma satışı durduruldu.

ÜCRET İADESİ YAPILIYOR

Formayı alan taraftarlara ücret iadesi yapılırken. Dünyaca ünlü spor giyim markası, hatanın kısa sürede düzeltilerek formaların yeniden satışa çıkacağını duyurdu.

Arsenal formasındaki büyük hata sonrası satışlar durduruldu

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Yorumlar (1)

SEDAT AYBERK:

Türkiye'de olsa karaborsaya duserdi

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