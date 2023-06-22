Arsenal formasındaki büyük hata sonrası satışlar durduruldu

Arsenal'in yeni sezon formasında, 2003/04 sezonundaki namağlup şampiyonluk serisinde alınan sonuçları temsil eden harfler, 38 yerine 32 adet basıldı. Büyük hatanın fark edilmesinin ardından taraftarlardan özür dilendi ve forma satışı durduruldu.