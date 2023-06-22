Arsenal formasındaki büyük hata sonrası satışlar durduruldu
Spor Haberleri
Arsenal'in yeni sezon formasında, 2003/04 sezonundaki namağlup şampiyonluk serisinde alınan sonuçları temsil eden harfler, 38 yerine 32 adet basıldı. Büyük hatanın fark edilmesinin ardından taraftarlardan özür dilendi ve forma satışı durduruldu.
Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City'e kaptıran Arsenal, yeni sezon formalarında yer alan hata nedeniyle satış durdurdu.
HARFLER EKSİK BASILDI
Arsenal'in yeni sezon formalarında, 2003/04 sezonundaki namağlup şampiyonluk serisinde alınan sonuçları temsil eden harfler (W,D) basıldı. Ancak harflerin 38 yerine 32 adet basılması sonrası forma satışı durduruldu.
ÜCRET İADESİ YAPILIYOR
Formayı alan taraftarlara ücret iadesi yapılırken. Dünyaca ünlü spor giyim markası, hatanın kısa sürede düzeltilerek formaların yeniden satışa çıkacağını duyurdu.