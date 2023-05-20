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Arsenal derken Liverpool devrede! Orkun Kökçü için servet ödeyecekler

Arsenal derken Liverpool devrede! Orkun Kökçü için servet ödeyecekler

Spor Haberleri

Hollanda'da şampiyon olan Feyeoord'un kaptanı Orkun Kökçü'ye Arsenal'ın ardından Liverpool da talip oldu. Liverpool, Orkun Kökçü için 40 milyon euroyu gözden çıkardı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Liverpool, Orkun Kökçü transferi için Feyenoord'la temaslara başladı. Klopp'un orta saha transferine önem verdiği ve sistemine en uygun oyuncuyu takımda görmek istediği belirtildi.

Premier Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Liverpool, yeni sezon transfer çalışmalarında fiyat-performans ve tecrübe kriterini gözetiyor. Orkun'un, Liverpool için biçilmiş kaftan olduğu konuşuluyor.

Arsenal derken Liverpool devreye girdi! Orkun Kökçü için servet ödeyecekler

Bu sezon 44 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan Orkun için Liverpool, 40 milyon euroyu gözden çıkardı.

Orkun Kökçü'nün peşindeki bir diğer İngiliz takımı ise Arsenal. Arteta'nın çalıştırdığı Londra ekibi, Orkun için 35 milyon euroluk öneri sunmuştu. Feyenood, bu teklife olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Orkun Kökçü Arsenal FC Liverpool Spor Haberler

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