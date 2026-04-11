Premier Lig lideri Arsenal şampiyonluk yarışında darbe aldı

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, sahasında konuk ettiği Bournemouth'a 2-1 yenilerek şampiyonluk hedefine bir darbe daha aldı. Arsenal'in tek golü penaltıdan gelirken, Bournemouth'un galibiyet golleri Eli Kroupi ve Alex Scott'tan geldi.

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, 32. hafta mücadelesinde sahasında Bournemouth'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara aldı.

Ligde 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Arsenal, Emirates Stadı'nda 11 haftadır yenilmeyen Bournemouth'u ağırladı.

Konuk takım, 17. dakikada Eli Kroupi ve 74. dakikada Alex Scott'un golleriyle galibiyete uzandı. Başkent temsilcisinin tek golünü 35. dakikada penaltıdan Viktor Gyökeres kaydetti.

Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 90. dakikada Evanilson'un yerine oyuna girdi.

En yakın takipçisi Manchester City'den iki maçı fazla olan Arsenal 70 puanda kalırken, Bournemouth puanını 45'e çıkardı.

61 puanı bulunan Manchester City, gelecek hafta sahasında Arsenal'ı ağırlayacak.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, ertelenen Crystal Palace???????, yarın deplasmanda oynayacakları Chelsea ve gelecek hafta Arsenal maçlarından kayıpsız ayrılmaları halinde bitime 5 hafta kalan zirveye ortak olacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
