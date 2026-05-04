Arsenal'de Arteta: Finale yükselmek can atıyoruz

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, istedikleri sonucu alıp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmek için can attıklarını söyledi.

İspanyol teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında yarın Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesinde Emirates Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

44 yaşındaki çalıştırıcı, Martin Odegaard ve Kai Havertz'in oynayabilecek durumda olduğunu belirterek, "İkisi de iyi durumda, ikisi de kadroda. Bu harika. Seçeneklere ihtiyacımız var; yarın gerek maçın başından itibaren gerekse sonradan oyuna dahil ederek farklı oyun tarzlarını sergileme kapasitesine sahip olmalıyız. Her ikisinin de geri dönmesi bizim için gerçekten çok iyi haber." diye konuştu.

Yarınki rövanş mücadelesi için sabırsızlandığını aktaran Arteta, "Takım içinde ve taraftarlarımız arasında bu enerjiyi hissediyorum. İşte bu, birlikte yaşamak istediğimiz an. 20 yıl sonra tekrar bu noktaya gelmek için kulüp ve takım olarak çok çalıştık. Yarın istediğimiz sonucu alıp finale yükselmeye can atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arteta, taraftarlara nasıl bir mesaj vermek istediğiyle ilgili soruya, "Bence mesaja gerek yok. Neyin söz konusu olduğuna bir bakın. Bence her şeyi anlatıyor. Bu bir fırsat, bu bir an, bu bir maç. Hadi bunu birlikte yaşayalım ve başaralım." yanıtını verdi.

Heyecanlı olup olmadığı sorusu üzerine Arteta, "Çok heyecanlıyım. O anı yaşamak için duyduğum arzuyu kelimelerle ifade etmek zor. Özellikle de taraftarlarımız bu tür geceleri yaşamak için çok uzun zamandır bekliyorlar." dedi.

Gyökeres: "Sezon boyunca çok iyi iş çıkardık"

Premier Lig'de lider, "Devler Ligi"nde yarı finalde olmalarını değerlendiren Londra ekibinin İsveçli yıldızı Viktor Gyökeres, "Bence şu an bu konumda olmamızın bir sebebi var. Sezon boyunca çok iyi iş çıkardık ama tabii ki şimdi önümüzdeki maçlar belirleyici olacak. Şu ana kadar yaptıklarımız inanılmazdı ancak şimdi işi bitirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Her maç için heyecanlı olduklarını aktaran 27 yaşındaki futbolcu, bu sezonki performansıyla ilgili soruya, "20 gol barajına ulaşmak güzel, elbette gol atmak istersiniz. Ancak en önemli maçlar bu ay gelecek, bu yüzden üzerimize düşeni yapmalıyız." dedi.

Gyökeres, takım arkadaşı Bukayo Saka'nın sakatlıktan dönmesiyle ilgili soruya, "Cumartesi günü çok iyi oynadığını düşünüyorum. Böyle bir form yakaladığında ve her zamanki gibi oynadığında, onu sahada görmek benim ve diğer tüm çocuklar için elbette inanılmaz oluyor." yanıtını verdi.