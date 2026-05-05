Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal, evinde karşılaştığı Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz ekibi Arsenal, Atletico Madrid'i konuk etti. Geçtiğimiz hafta İspanya'da oynanan ve 1-1'lik eşitlikle tamamlanan eşleşmenin ikinci maçında Alman hakem Daniel Siebert düdük çaldı. İlk yarıda oyun üstünlüğünü elinde bulunduran İngilizler, golü 45. dakikada buldu. Saliba'nın savunma arkasına koşu yapan Gyökeres'e pasıyla gelişen atak sonrası Trossard'ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Oblak'tan seken topu Bukayo Saka filelere gönderdi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Madrid ekibi, ikinci yarıya etkili başlarken girdiği pozisyonlardan skor üretemedi. Arsenal da Gyökeres ile net pozisyonlara girdi. Mücadelenin son dakikalarında baskısını artıran Atletico Madrid aradığı golü bulamadı ve karşılaşma Arsenal'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Mikel Arteta'nın öğrencileri final bileti almayı başardı.

İngiliz ekibi, 2006 yılından sonra tarihinde ikinci kez final oynama hakkı kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir diğer yarı final yarın TSİ 22.00'de Bayern Münih ile PSG arasında oynanacak. Taraflar arasındaki ilk müsabaka PSG'nin 5-4'lük üstünlüğü ile sonuçlandı. - İSTANBUL

