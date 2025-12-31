Haberler

Premier Lig lideri Arsenal, 2025'i galibiyetle kapadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Aston Villa'yı 4-1 mağlup ederek puanını 45'e çıkardı. İlk yarısı golsüz geçen maçta Arsenal, ikinci yarıda bulduğu gollerle farklı bir galibiyet elde etti.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Arsenal, Emirates Stadı'nda Aston Villa'yı ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Arsenal'a farklı galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Gabriel, 52. dakikada Martin Zubimendi, 69. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Gabriel Jesus atarken, konuk ekibin tek golünü 90+4. dakikada Ollie Watkins kaydetti.

Arsenal bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı. Tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona eren üçüncü sıradaki Aston Villa ise 39 puanda kaldı.

Ligde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Chelsea-Bournemouth: 2-2

Nottingham Forest-Everton: 0-2

Burnley-Newcastle United: 1-3

West Ham United-Brighton Hove Albion: 2-2

Manchester United-Wolverhampton: 1-1

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Samsunspor'dan Fenerbahçeli Bartuğ'a kanca

Musaba'nın rövanşını alacak! İşte Fener'den istediği isim
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
İstanbul Valisi Davut Gül'den 'Okullar tatil olacak mı?' sorusuna yanıt

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den açıklama geldi
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü