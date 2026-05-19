Haberler

Arsenal, Premier Lig'de 22 yıl sonra şampiyon oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, Manchester City'nin Bournemouth ile 1-1 berabere kalmasıyla bitime 1 hafta kala puan farkını 4'e çıkararak 2003-04 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğuna ulaştı. Arsenal toplamda 14. lig şampiyonluğunu kazandı.

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin puan kaybetmesiyle 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

Ligin 37. hafta mücadelesinde Bournemouth'a konuk olan Manchester City, Eli Junior Kroupi ve Erling Haaland'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 89. dakikada oyuna girdi.

Bitime 1 hafta kala Manchester City ile puan farkını 4'e çıkaran Arsenal, 2003-04 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğuna ulaştı.

İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetimindeki başkent temsilcisi, toplamda 14. lig şampiyonluğunu kazandı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu

İsrail, filonun tamamını alıkoydu! İçlerinde Hak-İş Başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı

15 kişinin yaşamını yitirdiği facia anbean kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya

Erdoğan, gençlerle bir araya geldi: Sizi bu soruna kaptırmayacağız
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak

Tarihi final öncesi men edildiler!
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor

Türk televizyonunun unutulmaz ismiydi! Son halini gören tanıyamıyor