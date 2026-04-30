Atletico Madrid ile Arsenal berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'in, İngiliz ekibi Arsenal'ı konuk ettiği maç 1-1 berabere tamamlandı.

Riyadh Air Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetti. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlendi.

Atletico Madrid maça; Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Cardoso, Koke, Lookman, Griezmann, Alvarez ilk 11'i ile başlarken konuk ekip Arsenal; Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Odegaard, Zubimendi, Rice, Madueke, Martinelli, Gyökeres ilk 11'i ile sahaya çıktı.

44'üncü dakikada Viktor Gyökeres'in penaltı golüyle konuk ekip Arsenal 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla tamamladı.

Maçın 53'üncü dakikasında ev sahibi takım atağında ceza sahası içinde top, Ben White'ın eline çarptı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Makkelie penaltıya hükmetti. 56'ncı dakikada penaltıyı kullanan Julian Alvarez topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşmanın 78'inci dakikasında sağ kanattan gelişen Arsenal atağında ceza sahasına gönderilen topta David Hancko'nun, Eberechi Eze'ye müdahalesinde hakem Danny Makkelie maçta 3'üncü kez penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR incelemesinin ardından penaltı kararı Hollandalı hakem tarafından iptal edildi.

Maçın 90'ıncı dakikasındaki Arsenal atağında ceza sahası ön çizgisinde kaleyi cepheden gören pozisyonda Declan Rice yerden şutunu gönderdi ancak top kale direğinin solundan auta çıktı.

7 dakika uzatmanın oynandığı maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

