Arpaçaylı Kızlar Futsal'da Bölge Şampiyonu Oldu

14-16 Şubat 2025 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Yıldız Kızlar Futsal Grup müsabakalarında Arpaçaylı kızlar Bölge Şampiyonu oldu. Şampiyon kızları Kaymakam Akköz, makamında ağırladı.

Kars Arpaçay ilçesi Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı YBO Yıldız Kızlar Futsal takımı okul sporları kapsamında 14-16 Şubat 2025 tarihleri arasında Erzurum ilinde düzenlenen Yıldız Kızlar Futsal Grup müsabakalarına katıldı.

Kars'ı ve Arpaçay'ı müsabakalarda temsil eden öğrenciler, yaptıkları karşılaşmalar sonucu Bölge Şampiyonu oldu. Şampiyon kızları Kaymakam Muhammed Burak Akköz, makamında kabul etti. Akköz, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı. Akköz, öğrencilerden başarılarının devamını diledi.

Öte yandan Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı YBO Yıldız Kızlar Futsal takımı Kars'ı temsilen 25-28 Mart 2025 tarihleri arasında Bingöl ilinde yapılacak Türkiye yarı finallerine katılacak.

Kaymakam Muhammed Burak Ökköz, Bingöl'de yapılacak Türkiye Yarı Final karşılaşmalarında öğrencilerden başarı beklediğini beirterek, emeklerinden dolayı okul yönetimini, beden eğitimi öğretmenlerini ve öğrencilerini kutladı. - KARS