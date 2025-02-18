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Arpaçaylı Kızlar Futsal'da Bölge Şampiyonu Oldu

Arpaçaylı Kızlar Futsal'da Bölge Şampiyonu Oldu
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Kars Arpaçay ilçesi Yıldız Kızlar Futsal takımı, 14-16 Şubat 2025 tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen grup müsabakalarında Bölge Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti. Kaymakam Muhammed Burak Akköz, şampiyon kızları makamında ağırlayarak başarılarından dolayı kutladı. Takım, 25-28 Mart 2025 tarihlerinde Bingöl'de yapılacak Türkiye yarı finallerine katılmaya hazırlanıyor.

14-16 Şubat 2025 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Yıldız Kızlar Futsal Grup müsabakalarında Arpaçaylı kızlar Bölge Şampiyonu oldu. Şampiyon kızları Kaymakam Akköz, makamında ağırladı.

Kars Arpaçay ilçesi Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı YBO Yıldız Kızlar Futsal takımı okul sporları kapsamında 14-16 Şubat 2025 tarihleri arasında Erzurum ilinde düzenlenen Yıldız Kızlar Futsal Grup müsabakalarına katıldı.

Kars'ı ve Arpaçay'ı müsabakalarda temsil eden öğrenciler, yaptıkları karşılaşmalar sonucu Bölge Şampiyonu oldu. Şampiyon kızları Kaymakam Muhammed Burak Akköz, makamında kabul etti. Akköz, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı. Akköz, öğrencilerden başarılarının devamını diledi.

Öte yandan Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı YBO Yıldız Kızlar Futsal takımı Kars'ı temsilen 25-28 Mart 2025 tarihleri arasında Bingöl ilinde yapılacak Türkiye yarı finallerine katılacak.

Kaymakam Muhammed Burak Ökköz, Bingöl'de yapılacak Türkiye Yarı Final karşılaşmalarında öğrencilerden başarı beklediğini beirterek, emeklerinden dolayı okul yönetimini, beden eğitimi öğretmenlerini ve öğrencilerini kutladı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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