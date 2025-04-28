Arne Slot'tan Jurgen Klopp'a büyük vefa

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Tottenham'ı 5-1 yenen Liverpool, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu. 4 yıl aradan mutlu sona ulaşan İngiliz devi, toplam şampiyonluk sayısını 20'ye yükselterek bu alanda lider olan Manchester United ile şampiyonluk sayılarını eşitledi ve zirveye ortak oldu.

İKONİK TEZAHÜRATI YAPTI

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, şampiyonluk kutlamasında taraftarların Jürgen Klopp için yaptığı ikonik tezahüratı söyledi.

KLOPP VEDA KONUŞMASINDA SÖYLEMİŞTİ

Jürgen Klopp, kulübe veda konuşmasında Arne Slot'a olan desteğini göstermek için ona tezahüratta bulunarak taraftarlardan destek vermelerini istemişti.