Armada Praxis Yalıkavakspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Armada Praxis Yalıkavakspor, yaptığı antrenmanla THF Kadınlar Süper Ligi'nin ikinci yarısı için hazırlıklarına başladı.

Baş Antrenör Kıvanç Özcan ile Yardımcı Antrenör Yeliz Yılmaz yönetiminde yapılan idmanı kulübün Hentbol Sorumlusu Hayrullah Kayacan da yakından takip etti. Teknik ekip, oyuncuların fiziksel ve mental olarak en iyi seviyeye ulaşması için hazırlıkların artarak süreceğini bildirdi.

Milli arada A Milli Kadın Hentbol Takımı ve farklı milli takımlarda görev alan sporcuların da takıma dönmesiyle birlikte Armada Praxis Yalıkavakspor, ikinci yarı hazırlıklarına eksiksiz başladı. Milli forma altında Türkiye'yi ve kulübü temsil eden oyuncuların performansı teknik heyet tarafından olumlu değerlendirildi.

Antrenmanın ardından takım içinde kısa bir kutlama yapıldı. Başarılı oyunculardan Beyza Gedik'in doğum günü, takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından alkışlarla kutlandı. Kutlamada yaşanan samimi anlar, takım içindeki birlik ve motivasyonu gözler önüne serdi. Kulüp Başkanı Emin Palalı da ikinci yarı hazırlıklarının başlaması dolayısıyla bir mesaj paylaşarak, milli takım kadrolarına seçilen A takım oyuncuları ile altyapıdan milli takım hazırlık kamplarına davet edilen genç sporcuları tebrik etti. Palalı, kulübün Türk hentboluna sporcu kazandırmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, ikinci yarı öncesinde tüm takıma başarılar diledi.

Son yıllarda ligde ve Avrupa arenasında elde ettiği başarılarla dikkat çeken Armada Praxis Yalıkavakspor, güçlü kadrosu ve milli takım tecrübesine sahip oyuncularıyla sezonun ikinci yarısına iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Yalıkavak temsilcisi, ocak ayında başlayacak maçlarla birlikte hedeflerini yukarı taşımayı amaçlıyor. - MUĞLA