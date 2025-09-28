Haberler

Armada Praxis Yalıkavak, EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde İlk Maçını Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turundaki ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Danimarka'nın HH Elite takımını 25-24 mağlup etti. Karşılaşma Bodrum'daki Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turundaki ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Danimarka'nın HH Elite takımını 25-24 mağlup etti.

Bodrum ilçesindeki Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 14-11 üstünlüğüyle tamamladı.

İkinci yarıda da etkili olan Armada Praxis Yalıkavak, maçı 25-24 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı 4 Ekim Cumartesi günü, Danimarka Horsens Torstedhallen'de TSİ 17.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea maçı sonrası İngiltere'de gündem Ferdi Kadıoğlu

Chelsea maçı sonrası İngiltere'de gündem Ferdi
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.