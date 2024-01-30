Arkas Spor Voleybol Takımı, Olympiakos'a konuk olacak

Arkas Spor Voleybol Takımı, CEV Kupası Play-Off çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

CEV Kupası Play-Off Turu'nda adını çeyrek finale yazdıran Arkas Spor, ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Pire kentinde Melina Merkouri Rentis Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabakada Mauro Carlo Goitre (İtalya) ile Magdalena Niewiarowska (Polonya) hakem ikilisi düdük çalacak. Avrupa kupalarında bu sezon oynadıkları 8 maçı da kazandıklarını hatırlatan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Zor bir maç bizi bekliyor ancak galibiyet istiyoruz. İzmir'e avantajlı bir skorla dönecek güç ve inanca sahibiz. Oyuncularımıza olan güvenimiz tam" diye konuştu.

Karşılaşmanın rövanşı ise 7 Şubat Çarşamba günü İzmir'de oynayacak. - İZMİR