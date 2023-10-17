Arkas Spor, sezonun ilk maçında Galatasaray'ı konuk edecek
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Efeler Ligi'nde Arkas Spor, sezonun ilk maçında Galatasaray'ı İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda konuk edecek. Takımın hedefi galibiyetle sezona iyi bir başlangıç yapmak ve zirve yarışında yer almak.
Efeler Ligi'nde Arkas Spor, sezonun ilk maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
Sezona galibiyetle iyi bir giriş yapmayı hedeflediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Taraftarımızın önündeki ilk sınavdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Yenilenen kadromuzla hedefimiz, zirve yarışının içinde olmak. Tüm İzmirli voleybol severleri takımımıza desteğe salona davet ediyoruz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor