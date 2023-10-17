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Arkas Spor, sezonun ilk maçında Galatasaray'ı konuk edecek

Efeler Ligi'nde Arkas Spor, sezonun ilk maçında Galatasaray'ı İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda konuk edecek. Takımın hedefi galibiyetle sezona iyi bir başlangıç yapmak ve zirve yarışında yer almak.