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Arkas Spor, Rio Duero'yu 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Arkas Spor, İspanya temsilcisi Rio Duero'yu 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türk temsilcisi, İspanya'daki ilk maçı da 3-1 kazanmıştı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Tomislav Popovic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Hoag, Kartev (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Canham, Burutay Subaşı, Gökçen Yüksel, Ulaş Onur Topbaşlı)

Rio Duero: Tous, Lopez, Zamorano, Flores, Cunha, Gomez (Martin, Abeytua, Pellicer)

Setler: 25-22, 25-20, 25-23

Süre: 73 dakika (23, 24, 26)

Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Rio Duero'yu 3-0 mağlup eden Arkas Spor, adını çeyrek finale yazdırdı.

Türk temsilcisi, İspanya'daki ilk maçı da 3-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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