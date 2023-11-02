Arkas Spor, Mursa Osijek'i elemeyi başardı

İZMİR, CEV Kupası 32'li Finaller Turu ilk maçında Hırvatistan'da 3-1 mağlup ettiği Mursa Osijek'i evindeki rövanşta 3-0'la geçerek adını 16'lı Finaller Turu'na yazdıran Arkas Spor, rakibini zorlanmadan elemeyi başardı.

İZMİR,

CEV Kupası 32'li Finaller Turu ilk maçında Hırvatistan'da 3-1 mağlup ettiği Mursa Osijek'i evindeki rövanşta 3-0'la geçerek adını 16'lı Finaller Turu'na yazdıran Arkas Spor, rakibini zorlanmadan elemeyi başardı. Arkas Spor'da Canham 15, Efe 13, Gazi 10, Mirza ise 9 sayıyla oynayıp galibiyette önemli pay sahibi oldular.

İki karşılaşmayı da kazanarak Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, Şampiyonlar Ligi Eleme Grubu'ndan gelecek yeni rakibini beklemeye başladı. Mavi-beyazlıların muhtemel rakipleri arasında CS Arcada (Romanya), Prometey (Ukrayna), Olympiacos (Yunanistan) veya Neftohimik (Bulgaristan) yer alıyor.