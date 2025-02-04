Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 Yenerek Haftayı Galibiyetle Kapadı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta setler sırasıyla 25-23, 25-27, 25-16, 25-19 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Burhan İlhan, Serhat Semiz,
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, (Zenger, Aleksey Atilla Öztire, Can Koç, Ulaş Onur Topbaşlı)
Galatasaray HDI Sigorta : Oğuzhan Karasu, Arslan Eksi, Zaytsev, Ahmet Tümer, Patry, Kovar, (Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Cardoso, Doğukan Ulu)
Setler: 25-23, 25-27, 25-16, 25-19
Süre: 117 dakika (29, 32, 28, 28 )
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Arkas Spor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.