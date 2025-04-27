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Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 Yenerek Seride Durumu Eşitledi

Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 Yenerek Seride Durumu Eşitledi
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SMS Grup Efeler Ligi play-off 3/4 etabı ikinci maçında Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü maç 30 Nisan'da oynanacak.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hakkı Demiralay

Arkas Spor: Ulaş Topbaşlı, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, (Zenger, Atilla Öztire, Can Koç)

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz,Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga, (Burak Güngör, Caner Dengin, Luburic, Mert Cuci, Caner Pekşen, Osman Çağatay Durmaz)

Setler: 25-17, 10-25, 31-29, 25-21)

Süre: 110 dakika (23, 24, 37,26)

Sms Grup Efeler Ligi play-off 3/4 etabı ikinci maçında Arkas Spor, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Sezonu 3. tamamlayacak takımın belli olacağı serinin üçüncü maçı, 30 Nisan Çarşamba günü İstanbul Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Spor
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